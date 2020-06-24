Oyuncu Şükrü Yıldız'ın arabasını parça parça çaldılar!

Oyuncu Şükrü Yıldız, 14 yıldır kullandığı aracı bozulduğu için yurt dışında yedek parça sipariş etti. Bu süreçte aracını Karaköy'deki bir sokağa bırakan oyuncunun aracı parça parça sökülerek çalındı.

Dizi çalışmaları nedeniyle otomobiliyle ilgilenemeyen Yıldız bir süre sonra otomobilinin parçalarının çalındığını fark etti.



Sokakta bulunan esnaf, otomobilin sahipsiz görülmesinin ardından hırsızların hedefi haline geldiğini söyledi. Parça parça çalınan otomobilden ise geriye hurdası kaldı.

"Araba sağlamdı, hurdaya döndü"

Hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasını isteyen esnaf Adem Öztürk, "Tophane'den bir arkadaş buraya arabayı bırakıyor. Araba biraz daha yukarıdaydı. Çalmak isterken buraya kadar inmiş. Araba buraya geldiğinde sağlamdı, temizdi, her şeyi vardı. Bu hale geldi. Biz belediye ya da emniyetten bu arabayı kaldırmalarını istiyoruz. Çünkü içi çöple doldu. Her türlü pislik var. Bizim isteğimiz bu arabanın buradan kaldırılması" diye konuştu.



Hurdaya dönen otomobilin ise amatör fotoğraf çekimleri ve video kliplerde kullanıldığı öğrenildi. (DHA)