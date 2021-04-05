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Oyuncu adayı Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu

05 Nisan 2021 13:28

İstanbul Küçükçekmece'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi öğrencisi Şükriye Bulgurcu'nun Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi raporunda beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Üniversite'ye gitmek ve oyunculuk eğitimi almak için 2013 yılında Hatay'dan İstanbul'a gelerek başladığı Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Şükriye Bulgurcu geçen cuma günü Küçükçekmece'deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Şüpheli ölüm üzerine, Şükriye Bulgurcu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemede Bulgurcu'nun beyninde pıhtı oluştuğu belirlenirken, ön otopsi raporuna göre ölüm nedeninin beyin kanaması olduğu kaydedildi.

Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA) 

Tıklayın - Oyuncu Şükriye Bulgurcu evinde ölü bulundu

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