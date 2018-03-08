Oyuncu Sinan Albayrak'tan Suriyeli yetimlere destek

ANKARA,(DHA) - İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) önderliğinde başlatılan \'Eğitime Işık Ol\' kampanyası kapsamında toplanan bağışlar; oyuncu Sinan Albayrak\'ın da aralarında bulunduğu İHH gönüllüleri tarafından İdlib kırsalındaki Atme ve Kerame Mülteci Kampı\'nda öğrenimlerini sürdüren çoğunluğu yetim yüzlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye teslim edildi.

Oyuncu Sinan Albayrak\'a özellikle çocukların ilgisi büyüktü. Öğrencilere kalem, defter gibi eğitim araç-gereçlerinin yanı sıra çeşitli hediyeler dağıtan Albayrak çocuklarla oyunlar oynadı, eğlenceli dakikalar geçirdi.

Bugüne kadar yapılan en kapsamlı eğitim kampanyasıyla toplanan bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Albayrak; \"Bazen acıyı hatırlamak lazım, bazen acıyı anlamak için canının yanması lazım. O kadar çabuk unutuyoruz ve gözümüzü kaçırmaya o kadar alıştık ki, aksine acının kalbine kadar bakabilmemiz gerek. Bu yüzden İdlib\'deyiz. Bölgede insani yardım ihtiyacı çok fazla olduğu için daha çok buna odaklanıyoruz ancak günümüz dünyasının en önemli parametresi eğitim ve bu yönde çok fazla ihtiyaç olduğunu öğrenince eğitim kampanyasını başlattık. Burada, 21. Yüzyılda malesef insanlık dramı yaşanıyor. Dünya bu drama her ne kadar gözünü kapasa da devletimiz var gücüyle Suriyeli kardeşlerimize yardım ediyor. Bölgeye gelince büyük devlet olduğumuzu bir kez daha gördük\" dedi.

Albayrak, bölgedeki Türk askerlerini de ziyaret etti. Ünlü oyuncuyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren askerler ziyaretin kendilerine moral olduğunu belirtti.

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