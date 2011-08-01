Oyuncu Sevgi Sakarya hayatını kaybetti

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Sakarya için Fatih'teki Reşat Nuri Sahnesi'nde bir tören düzenlendi. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürü Abdullah Kaplan, Genel Sanat Yönetmeni Ayşenil Şanlıoğlu ve birçok tiyatro sanatçısı katıldı. Buradaki törenin ardından Sakarya'nın cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.





Eskişehir doğumlu olan Sevgi Sakarya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında Konservatuar’ın ikinci sınıfında okurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda oyuncu olarak çalışmaya başladı.



İBB Şehir Tiyatroları’nın birçok oyununda oyuncu olarak görev alan Sevgi Sakarya’nın yazdığı “Lay Lay Lom” adlı çocuk oyunu, 2004-2005 Sezonu’nda İBB Şehir Tiyatroları tarafından sahnelendi. 2006-2007 Sezonu’nda sahnelenen Ayten Soykök’ün yazdığı “Temizlik Ülkesi” adlı çocuk oyununu yönetti.



Birçok reklam filmi, dizi ve sinema filmde rol alan Sevgi Sakarya, çeşitli anaokullarında drama dersleri verdi. 1999 yılından başlayarak çocuklar ve büyükler için tiyatro oyunları yazan Sakarya’nın “Lay Lay Lom”, “Ozi’nin Hayali”, “Bay Mırk ile Mırk” adlı oyunları Bu Yayınevi tarafından yayımlandı.





Oynadığı Oyunlardan Bazıları:



Antonius ve Cleopatra, Çulsuzlar, Ağrı Dağı Efsanesi, Resimli Osmanlı Tarihi, Kuşlar (Müzikal), Hizmetçiler, Theope, Askerliğim, Gazeteciden Dost, Altın Post, Kafkas Tebeşir Dairesi, Gün Uzar Yüzyıl Olur, Hasır Şapka, Suç ve Ceza, Pazartesi Perşembe, Rüyaların En Güzeli, Palyaço Prens, Mavi Masal, Yavru Kimin, Büyülü Göl, Hoşunun Utancı, Altın Küp…





Yazdığı Tiyatro Oyunları:



Pempem, Çok Geç Olmadan, Üresin ile Türesin, Lay Lay Lom, Ozi’nin Hayali, Bay Mırk ile Mırk, Tavuk Çorbası, Dans Et Benimle.







Eskişehir doğumlu olan Sevgi Sakarya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında Konservatuar’ın ikinci sınıfında okurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda oyuncu olarak çalışmaya başladı.İBB Şehir Tiyatroları’nın birçok oyununda oyuncu olarak görev alan Sevgi Sakarya’nın yazdığı “Lay Lay Lom” adlı çocuk oyunu, 2004-2005 Sezonu’nda İBB Şehir Tiyatroları tarafından sahnelendi. 2006-2007 Sezonu’nda sahnelenen Ayten Soykök’ün yazdığı “Temizlik Ülkesi” adlı çocuk oyununu yönetti.Birçok reklam filmi, dizi ve sinema filmde rol alan Sevgi Sakarya, çeşitli anaokullarında drama dersleri verdi. 1999 yılından başlayarak çocuklar ve büyükler için tiyatro oyunları yazan Sakarya’nın “Lay Lay Lom”, “Ozi’nin Hayali”, “Bay Mırk ile Mırk” adlı oyunları Bu Yayınevi tarafından yayımlandı.Antonius ve Cleopatra, Çulsuzlar, Ağrı Dağı Efsanesi, Resimli Osmanlı Tarihi, Kuşlar (Müzikal), Hizmetçiler, Theope, Askerliğim, Gazeteciden Dost, Altın Post, Kafkas Tebeşir Dairesi, Gün Uzar Yüzyıl Olur, Hasır Şapka, Suç ve Ceza, Pazartesi Perşembe, Rüyaların En Güzeli, Palyaço Prens, Mavi Masal, Yavru Kimin, Büyülü Göl, Hoşunun Utancı, Altın Küp…Pempem, Çok Geç Olmadan, Üresin ile Türesin, Lay Lay Lom, Ozi’nin Hayali, Bay Mırk ile Mırk, Tavuk Çorbası, Dans Et Benimle.