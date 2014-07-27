Oyuncu Serra Yılmaz'ın twitter hesabı hacklendi

Sanatçı Serra Yılmaz'ın twitter hesabı, kendilerine Milliyetçi Hacker Grubu (Mubarhack) diyen hackerlar tarafından hacklendi. Grup, Serra Yılmaz'ın twitter hesabını hackllemelerine sebep olarak sanatçının başörtüsü ile ilgili sözlerini gösterdi. Serra Yılmaz, akşam saatlerinde hesabını yeniden aldı.

Son dönemde özellikle siyasetçilerin korkulu rüyası haline gelen 'hack'lenme olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde AKP Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın twitter adresi 'hack'lenmişti. Bu hack olayını gerçekleştiren Milliyetçi Hacker Grubu'nun (Mubarhack) son hedefi sanatçı Serra Yılmaz oldu.

Twitter'da "@serrafine" isimli hesabı kullanan Serra Yılmaz'ı hackleyen bilgisayar korsanları, sanatçının başörtüsü konusunda söylediği sözler nedeniyle hesabını hacklediklerini açıkladı. Serra Yılmaz'ın twitter hesabından paylaşımlar yapan grup, "Baş örtüsü takan annesi olduğu için utananlar varmış benim annem başörtülü, GURUR DUYUYORUM !" ve benzeri mesajlar paylaştı.

Serra Yılmaz, akşam saatlerinde hesabını yeniden aldı. Serra Yılmaz ardından şu açıklamayı yaptı:

- Evet sevgili twitdaşlar hesabımı yeniden ele geçirdim. Geçici rahatsızlıktan ötürü kusura bakmayın.

- Bu süreçte bana yardımcı olan tüm dostlara çok teşekkür ediyorum ama özel bir teşekkür Sezgi Şahin ve @genartmedya ekibine...

- Saffet @saffetemre aracılığıyla anında rayan Fatih'e ve tüm diğer destekcilere teşekkür.

Serra Yılmaz ne demişti?

Serra Yılmaz başörtüden hoşlanmadığını belirterek "Ben aslında insanların kapalı olmasından hiç hoşlanmıyorum. Bazen korkuyorum başörtülülerden. Geçen gün hastaneye gittim, içeri girdim simsiyah bir öcü geldi üstüme. Korktum, korkutucu geliyor bana" demişti.