Sermiyan Midyat'tan gözaltı açıklaması: Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim; asayiş berkemal

Oyuncu Sermiyan Midyat' ın tiyatro gösterisi için geldiği Malatya'da gözaltına alındığı iddia edildi. Midyat, çıkan haberler sonrası yaptığı açıklamada, "Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim. Harç parası yatmamış vergi dairesine, asayiş berkemal" dedi.

Demirören Haber Ajansı, bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya gelen oyuncu Sermiyan Midyat'ın Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Ajans, hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu belirtilen oyuncunun kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldüğü bilgisini geçti. Haberde, "Tiyatro oyunu için geldiği Malatya’da havalimanında gözaltına alınan oyuncu Sermiyan Midyat, Akçadağ Adliyesi’ne götürüldü. İstanbul Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 'basit yaralama' suçuyla ilgili davaya ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen Midyat, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı" denildi.

Midyat, daha sonra konuya ilişkin olarak Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dostlar, uçakta beni görüp de hayal kuran bir işgüzar dedikodusuyla haber yapan araştırmayıcı gazeteler gözaltına alındığımı yazmış. Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim. Harç parası yatmamış vergi dairesine, asayiş berkemal. Akşama Sermiyan Midnight ile gülüşmek üzere Malatya."