Oyuncu Serkan Altunorak, Koronavirüs'e yakalandı

Star TV yeni dizisi Sana Söz'de Erdem karakterini canlandıran Serkan Altunorak'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Başrollerini Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Sana Söz dizisinin ilk bölümü bu cuma yayınlanacak.

Star TV'nin merakla beklenen dizisinde Koronavirüs vakası yaşandı. Dizide Elif’in (Nehir Erdoğan) eşi avukat Erdem rolüne hayat veren Serkan Altunorak Koronavirüs'e yakalandı.

Oyuncuyla ilgili bilgiyi yapım şirketi “Sevgili oyuncumuz Serkan Altunorak’ın COVID olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” açıklamasıyla duyurdu.