Usta oyuncu Selçuk Uluergüven hayatını kaybetti

Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinden Selçuk Uluergüven, kırılan kalça kemiğindeki protezin yerinden çıkması nedeniyle 3 aydır tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, dün gece saat 23.45 sıralarında hayatını kaybetti.
Oynadığı tiyatro, dizi ve sinema filmlerindeki rolleriyle Türk Halkı'nın gönlünde taht kuran ünlü oyuncunun 2012 yılında Aydın'a yerleştiğini söyleyen acılı eşi Türkan Uluergüven, "2012 yılında kısmi bir felç geçirdi, çabuk toparladı. Daha sonra bir düşme sonucu kalça kemiği kırıldı. Üniversite Hastanesi'nde ameliyat oldu. Yaşına rağmen yine iyi toparladı. Ancak yaklaşık 3 ay önce protez yerinden çıkmış ve iltihap kapmış. Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu. üzgünüz" dedi.
Ünlü oyuncunun son isteğinin İstanbul'a gitmek olduğunu söylediğini belirten Türkan Uluergüven, "Son yılı çok stresli geçirdi. Sanatçı duyarlılığı ile öngörüleri bizden daha iyiydi. Yaşanan her şeyi kendine dert ediyordu. Son isteği İstanbul'a gitmek oldu. Böyle olmamalıydı" diye konuştu.
'Babam hep tiyatroyu düşündü'
Babası ile son olarak Gülhane Parkı oyunu ile turneye çıktıklarını söyleyen 39 yaşındaki oğlu Emre Uluergüven, "Aydın'da yaşamayı kendisi istedi. Buraları bildiği yerlerdi. Burada da tiyatro yapmayı çok istedi ancak rahatsızlıkları müsaade etmedi. Kalçası kırıldığında bile bana birkaç oyun çıkarttı. Hep yine sahneye çıkmak istedi. Hep tiyatro düşündü. Bir sanatçı için en zoru sahneye çıkamamak. Özellikle oynadığı dizilerle tüm Türkiye tanıdı. Türk Tiyatrosu'nun başı sağolsun" dedi.
Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Oğurlu, ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, "2012 yılından bu yana hastanemizde tedavi görüyordu. En son 2013 Ekim ayında tekrar hastanemize yatışı yapıldı. Yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı tedavi görüyordu. Maalesef çabalarımız sonuçsuz kaldı" dedi.
Ünlü sanatçı Selçuk Uluergüven'in cenazesinin kendisi gibi oyuncu olan ve 2004 yılında 21 yaşındayken tiyatroda geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren oğlu Eren Uluergüven'in Zincilikuyu Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına gömüleceği öğrenildi.
Selçuk Uluergüven kimdir
1962 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde tiyatroya başlayan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu Dormen Tiyatrosu Tiyatro TÖS Halk Oyuncuları Tiyatro Sanatevi gibi topluluklarda çalıştı, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Bahariye Sanat Merkezi'nin Genel Sanat Yönetmenliğini de yapan ünlü oyuncu, Bizimkiler dizisindeki Davut Usta rolüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. 1998-2002 yıllarında Kadıköy Belediyesi'nde Meclis Üyeliği yaptı. Kendisi gibi sanatçı olma yolunu seçen oğlu Eren Uluergüven, mesleğini icra ederken, 21 yaşında bir sahne kazası sonucu vefat etti.
Rol aldığı bazı tiyatro oyunları
El Kapısı - Bilgesu Erenus
403. Kilometre - İsmet Küntay
Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti - Bertolt Brecht
Karaağaçlar Altında Arzu
Devri Süleyman
Hamdi Ortadirek
Her şey İşporta
Hangisi Karısı
Sevgilime Göz Kulak Ol
Macbeth
Gülhane Parkı
Tek Perdelik Şaka
Zafer Madalyası,
Oynadığı bazaı diziler
Hayat Devam Ediyor (2011)
Adanalı (2010) Sadullah Baba
Ezel (2009)
Konuk oyuncu (2010)
Yusuf Yüzlü (2004)
Melekler Adası (2004)
Asmalı Konak (2002)
Dedem Gofret ve Ben (2001)
Eltiler (1997)
Yazlıkçılar (1993)
Bizimkiler (1989-2002)
Davut Usta Erikçigiller (1984-1986)
Evdekiler (1996)
Oynadığı filmler
İstanbul - 2011
Devrimden Sonra - 2011
Harbi Define - 2010
Aloya - 2006
Çarpışma - 2005
Beş Kollu Avize 2004
Fişgittin Bey - 2003
Gönlümdeki Köşk Olmasa - 2002
Hiçbiryerde - 2001
Duruşma - 1999
Sırtımdan Vuruldum - 1997
Kurtuluş - 1996
Türk Tutkusu - 1994
İz - 1994
Babam Askerde - 1994
Kıvılcım - 1993
Gölge Oyunu - 1992
Düttürü Dünya - 1988
Ateş Gibi - 1988
Deniz - 1987
Suçumuz İnsan Olmak - 1986
Uzun Bir Gece - 1986
Bir Avuç Cennet - 1985
Mine - 1982
Öğretmen Kemal - 1981
At - 1981, Unutulmayanlar - 1981
Bereketli Topraklar Üzerinde - 1979 (aynı zamanda filmin yapımcılarından)
Aslan Bacanak - 1977
Caniko - 1976
2X2=5 - 1974
Güllü Geliyor Güllü - 1973