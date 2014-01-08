Usta oyuncu Selçuk Uluergüven hayatını kaybetti

Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinden Selçuk Uluergüven, kırılan kalça kemiğindeki protezin yerinden çıkması nedeniyle 3 aydır tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, dün gece saat 23.45 sıralarında hayatını kaybetti.

Oynadığı tiyatro, dizi ve sinema filmlerindeki rolleriyle Türk Halkı'nın gönlünde taht kuran ünlü oyuncunun 2012 yılında Aydın'a yerleştiğini söyleyen acılı eşi Türkan Uluergüven, "2012 yılında kısmi bir felç geçirdi, çabuk toparladı. Daha sonra bir düşme sonucu kalça kemiği kırıldı. Üniversite Hastanesi'nde ameliyat oldu. Yaşına rağmen yine iyi toparladı. Ancak yaklaşık 3 ay önce protez yerinden çıkmış ve iltihap kapmış. Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu. üzgünüz" dedi.

Ünlü oyuncunun son isteğinin İstanbul'a gitmek olduğunu söylediğini belirten Türkan Uluergüven, "Son yılı çok stresli geçirdi. Sanatçı duyarlılığı ile öngörüleri bizden daha iyiydi. Yaşanan her şeyi kendine dert ediyordu. Son isteği İstanbul'a gitmek oldu. Böyle olmamalıydı" diye konuştu.

'Babam hep tiyatroyu düşündü'

Babası ile son olarak Gülhane Parkı oyunu ile turneye çıktıklarını söyleyen 39 yaşındaki oğlu Emre Uluergüven, "Aydın'da yaşamayı kendisi istedi. Buraları bildiği yerlerdi. Burada da tiyatro yapmayı çok istedi ancak rahatsızlıkları müsaade etmedi. Kalçası kırıldığında bile bana birkaç oyun çıkarttı. Hep yine sahneye çıkmak istedi. Hep tiyatro düşündü. Bir sanatçı için en zoru sahneye çıkamamak. Özellikle oynadığı dizilerle tüm Türkiye tanıdı. Türk Tiyatrosu'nun başı sağolsun" dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Oğurlu, ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, "2012 yılından bu yana hastanemizde tedavi görüyordu. En son 2013 Ekim ayında tekrar hastanemize yatışı yapıldı. Yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı tedavi görüyordu. Maalesef çabalarımız sonuçsuz kaldı" dedi.

Ünlü sanatçı Selçuk Uluergüven'in cenazesinin kendisi gibi oyuncu olan ve 2004 yılında 21 yaşındayken tiyatroda geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren oğlu Eren Uluergüven'in Zincilikuyu Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına gömüleceği öğrenildi.

Selçuk Uluergüven kimdir

1962 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde tiyatroya başlayan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu Dormen Tiyatrosu Tiyatro TÖS Halk Oyuncuları Tiyatro Sanatevi gibi topluluklarda çalıştı, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Bahariye Sanat Merkezi'nin Genel Sanat Yönetmenliğini de yapan ünlü oyuncu, Bizimkiler dizisindeki Davut Usta rolüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. 1998-2002 yıllarında Kadıköy Belediyesi'nde Meclis Üyeliği yaptı. Kendisi gibi sanatçı olma yolunu seçen oğlu Eren Uluergüven, mesleğini icra ederken, 21 yaşında bir sahne kazası sonucu vefat etti.

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları

El Kapısı - Bilgesu Erenus

403. Kilometre - İsmet Küntay

Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti - Bertolt Brecht

Karaağaçlar Altında Arzu

Devri Süleyman

Hamdi Ortadirek

Her şey İşporta

Hangisi Karısı

Sevgilime Göz Kulak Ol

Macbeth

Gülhane Parkı

Tek Perdelik Şaka

Zafer Madalyası,

Oynadığı bazaı diziler

Hayat Devam Ediyor (2011)

Adanalı (2010) Sadullah Baba

Ezel (2009)

Konuk oyuncu (2010)

Yusuf Yüzlü (2004)

Melekler Adası (2004)

Asmalı Konak (2002)

Dedem Gofret ve Ben (2001)

Eltiler (1997)

Yazlıkçılar (1993)

Bizimkiler (1989-2002)

Davut Usta Erikçigiller (1984-1986)

Evdekiler (1996)

Oynadığı filmler

İstanbul - 2011

Devrimden Sonra - 2011

Harbi Define - 2010

Aloya - 2006

Çarpışma - 2005

Beş Kollu Avize 2004

Fişgittin Bey - 2003

Gönlümdeki Köşk Olmasa - 2002

Hiçbiryerde - 2001

Duruşma - 1999

Sırtımdan Vuruldum - 1997

Kurtuluş - 1996

Türk Tutkusu - 1994

İz - 1994

Babam Askerde - 1994

Kıvılcım - 1993

Gölge Oyunu - 1992

Düttürü Dünya - 1988

Ateş Gibi - 1988

Deniz - 1987

Suçumuz İnsan Olmak - 1986

Uzun Bir Gece - 1986

Bir Avuç Cennet - 1985

Mine - 1982

Öğretmen Kemal - 1981

At - 1981, Unutulmayanlar - 1981

Bereketli Topraklar Üzerinde - 1979 (aynı zamanda filmin yapımcılarından)

Aslan Bacanak - 1977

Caniko - 1976

2X2=5 - 1974

Güllü Geliyor Güllü - 1973