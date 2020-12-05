T24 LogoT24 Logo
Magazin

Oyuncu Selahattin Taşdöğen metrobüs kavgasında karakolluk oldu

05 Aralık 2020 14:06

Metrobüse binerken bagajıyla turnikesiz bölümden geçen oyuncu Selahattin Taşdöğen, güvenlik görevlilerince durduruldu. Maskesini indiren oyuncu ile görevliler arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

ETİKETLER

Selahattin Taşdöğenmagazinmetrobüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24