Oyuncu Saruhan Hünel'e darp ve tehdit suçundan beraat





Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) OYUNCU Saruhan Hünel, bir dönem birliktelik yaşadığı gazeteci Eda Sönmez\'i darp ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Saruhan Hünel ile avukatları katıldı. Müşteki Eda Sönmez\'i avukatı Zülbiye Şahin temsil etti. Hakim, tarafların uzlaşamadığını belirterek Uzlaştırma Bürosu’ndan rapor gönderildiğini belirtti.

Daha sonra savunması sorulan sanık Saruhan Hünel, \"Dosyadaki rapor olaydan bir hafta sonra alınmıştır. Beraatımı talep ederim\" dedi. Sanık Hünel’\'n avukatı Burak Temizer de \"Müşteki gazetecidir, böyle bir delilsiz olayı kendisi bile haber yapmazdı. Dosyada ne bir tanık ne de bir kamera kaydı vardır. Müvekkil dava süreci boyunca soyut anlamda ceza görmüştür. Zira birçok projesi iptal olmuş ve kamunun gündeminde bu şekilde kalmıştır. Müvekkilin lekelenmeme hakkına riayet edilmemiştir. Suçu işlemediği sabittir. Adli rapor olaydan günler sonra alınmıştır. Delil yetersizliğinden beraatına karar verilmesini istiyoruz\" diye konuştu. .

“ŞİKAYETÇİYİZ”

Müşteki Eda Sönmez’in avukatı Zülbiye Şahin ise “Şikâyetçiyiz. Müvekkilim şiddet görmüştür. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, dosyadaki suçları sanığın işlediğine dair delil elde edilemediğinden sanık Saruhan Hünel’in beraatine karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, Saruhan Hünel\'in bir süre arkadaşlık yaptığı Eda Sönmez\'i önce Temmuz 2015\'te Taksim\'de, Eylül 2015\'te de Etiler\'de darp ettiği ve hakaret ettiği iddia ediliyordu. Sanık Hünel’in \"Hakaret\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"Basit yaralama\", \"”Basit tehdit\" suçlarından cezalandırılması talep ediliyordu.