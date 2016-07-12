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Oyuncu Saruhan Hünel tarafından darp edilen Edda Sönmez’in davası 15 Aralık’a ertelendi

Hünel’in 2009’da boşandığı eşini bıçaklaması nedeniyle hüküm giydiği de ortaya çıktı

12 Temmuz 2016 18:56

Oyuncu Saruhan Hünel tarafından darp edilen Edda Sönmez’in davası bugün görüldü. Duruşmada Hünel suçlamaları kabul etmezken sevgilisi Sönmez'in için "Ayrılmak istedim kıskançlık yaptı" iddiasında bulundu.

Yarın’da yer alan habere göre "Daha önce de beni 4 kere daha darp etti” diyen Edda Sönmez olay yerindeki Mobese ve kamera kayıtlarının temin edilmesini istedi. 

Sanığın daha önceden 2009’da görülmüş,  hüküm giymiş ve hükmün geri bırakılmasına karar verilmiş bir darp davası olduğu ifade edildi. Saruhan Hünel’in 2009’da hüküm giydiği davanın ise boşandığı eşini bıçaklaması sonucu açıldığı belirtildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun da takip ettiği duruşmada karar çıkmazken dava 15 Aralık 2016 tarihine ertelendi.

 

Ne olmuştu?

 

Oyuncu sevgilisi Saruhan Hünel tarafından darp edilen ve suç duyurusunda bulunan Edda Sönmez, mahkemeden koruma istemişti.

Edda Sönmez, 6 aylık ilişkileri süresince Saruhan Hünel tarafından 5 kez darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Eski futbolcu Pascal Nouma’yla yaptığı röportajın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasından sonra oyuncu sevgilisi Hünel tarafından darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Edda Sönmez, olay sonrası Aile İçi Suçlar Bürosu’na ifade vererek koruma talebinde bulunmuştu. Talebi inceleyen Anadolu 19. Aile Mahkemesi, Sönmez için 6 aylık koruma kararı çıkarmıştı.

Olayın ardından Saruhan Hünel'in Edda Sönmez'i arayıp "Seni döverken belimi incittim. Fıtık tedavisi oluyorum, ağrılar içindeyim" dediği iddia edilmişti.

 

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