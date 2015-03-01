T24 LogoT24 Logo
Magazin

Oyuncu Rıza Kocaoğlu: Aşiret çocuğuyum demedim, aşure dedim, gazeteciler yanlış anlamış!

Gazetecilerin fotoğraf çekmesine sinirlenen Kocaoğlu, muhabirleri tartaklamıştı

01 Mart 2015 13:37

Oyuncu Rıza Kocaoğlu, geçen hafta kendisini görüntüleyen magazin gazetecilerini "Benim ailem aşiret; kapımın önünde iş çeken adamı vururum" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Kocaoğlu, "Ben aslında aşure demiştim. Yanlış anlamışlar" dedi.

Rıza Kocaoğlu, geçen hafta Cihangir'de görüntülendi. Magazin gazetecilerinin kendilerinin fotoğraflarını çekmesine sinirlenen oyuncu, muhabirleri tartakladı.

Muhabirlerin tepki göstermesi üzerine de "Kapımın önünde kimse görüntü alamaz. Benim ailem aşiret; kapımın önünde iş çeken adamı vururum. O görüntüleri sileceksin" diye bağırdı.

Vatan 'ın haberine göre, oyuncu Rıza Kocaoğlu, dün gece ise ‘Karadayı’ dizisinin 100’üncü bölümü için Akaretler’de bir restoranda düzenlenen yemekte gazetecilere geçen haftaki olayla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Oyuncu “Ben aslında aşure demiştim. Yanlış anlamışlar” dedi.

ETİKETLER

rıza kocaoğluaşiretaşurehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24