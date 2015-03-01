Oyuncu Rıza Kocaoğlu: Aşiret çocuğuyum demedim, aşure dedim, gazeteciler yanlış anlamış!

Oyuncu Rıza Kocaoğlu, geçen hafta kendisini görüntüleyen magazin gazetecilerini "Benim ailem aşiret; kapımın önünde iş çeken adamı vururum" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Kocaoğlu, "Ben aslında aşure demiştim. Yanlış anlamışlar" dedi.

Rıza Kocaoğlu, geçen hafta Cihangir'de görüntülendi. Magazin gazetecilerinin kendilerinin fotoğraflarını çekmesine sinirlenen oyuncu, muhabirleri tartakladı.

Muhabirlerin tepki göstermesi üzerine de "Kapımın önünde kimse görüntü alamaz. Benim ailem aşiret; kapımın önünde iş çeken adamı vururum. O görüntüleri sileceksin" diye bağırdı.

Vatan 'ın haberine göre, oyuncu Rıza Kocaoğlu, dün gece ise ‘Karadayı’ dizisinin 100’üncü bölümü için Akaretler’de bir restoranda düzenlenen yemekte gazetecilere geçen haftaki olayla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Oyuncu “Ben aslında aşure demiştim. Yanlış anlamışlar” dedi.