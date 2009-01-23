Oyuncu Olgaç: Hepsini uydurdum

Atilla Olgaç, Kıbrıs'ta elleri bağlı esiri alnından vurmuş

Canlı yayında "Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir esiri ve 10 kişiyi öldürdüm" sözleriyle büyük infial yaratan tiyatrocu Atilla Olgaç, yayın kuruluşlarına gönderdiği yazılı açıklamayla o anda senaryo uydurduğunu söyledi.Olgaç, açıklamasında şunları söyledi: "22 Ocak tarihinde yayınlanan 'Orada Neler Oluyor' programında söylemiş olduğum 'Bir esiri ve 10 kişiyi öldürdüm' cümlesi tamamen savaşın kötü ortamını, acımasızlığını, vahşetini, insanları şoke ederek anlatmak adına tarafımdan yazılmış bir senaryodur. Bütün bunların bir senaryo olduğunu açıklamak isterken, reklam dönüşü program bitmiştir. Gerçekle bir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine."