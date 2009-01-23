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Yaşam

Oyuncu Olgaç: Hepsini uydurdum

'Bir esiri ve 10 kişiyi öldürdüm' sözleriyle büyük infial yaratan tiyatrocu Atilla Olgaç, 'Söylediklerim bir senaryoydu' dedi

23 Ocak 2009 02:00

Canlı yayında "Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir esiri ve 10 kişiyi öldürdüm" sözleriyle büyük infial yaratan tiyatrocu Atilla Olgaç, yayın kuruluşlarına gönderdiği yazılı açıklamayla o anda senaryo uydurduğunu söyledi. 

Atilla Olgaç, Kıbrıs'ta elleri bağlı esiri alnından vurmuş

Olgaç, açıklamasında şunları söyledi: "22 Ocak tarihinde yayınlanan 'Orada Neler Oluyor' programında söylemiş olduğum 'Bir esiri ve 10 kişiyi öldürdüm' cümlesi tamamen savaşın kötü ortamını, acımasızlığını, vahşetini, insanları şoke ederek anlatmak adına tarafımdan yazılmış bir senaryodur. Bütün bunların bir senaryo olduğunu açıklamak isterken, reklam dönüşü program bitmiştir. Gerçekle bir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine." 


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