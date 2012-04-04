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Yaşam

Oyuncu Nurseli İdiz'in eşyalarına haciz

İdiz, Nişantaşı’nda oturduğu dairenin kirasını sekiz aydır ödeyemiyor

04 Nisan 2012 14:25

Oturduğu evin kirasını sekiz aydır ödeyemeyen Nurseli İdiz'in eşyaları için haciz kararı çıkarıldı.

Nurseli İdiz, maddi açıdan zor günler geçiriyor. Bir süredir “Koca Sinan” adlı tiyatro oyununda rol alan ve oyun başına sadece 250 TL kazanan İdiz, Nişantaşı’nda oturduğu dairenin kirasını sekiz aydır ödeyemiyor. Bu yüzden de geçtiğimiz günlerde sanatçının ev eşyaları için haciz kararı çıkarıldı. İdiz, hacizden kurtulmak için Hadımköy’deki Alkent 2000 sitesinde bulunan 1+1 dairesini 180 bin TL’ye satışa çıkardı. Oradan alacağı parayla borcunu kapatmayı planlayan sanatçı, her şeye rağmen moralini yüksek tutmaya çalışıyor: “Dünyanın sonu değil. Zor günler elbet gelir geçer...

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