Oyuncu Nil Keser, gece kulübü tuvaletinde güvenlikçi tarafından darp edildi!

Kırgın Çiçekler dizisinde oynayan Nil Keser gece kulübünde kız arkadaşıyla birlikte tuvalete kapandı. Güvenlik görevlisi kapıya dayandı. Nil çıkmamakta direnince, güvenlik de boğazını sıkıp, tokatladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Harbiye'de bir gece kulübünde eğlenen oyuncu, bir ara kız arkadaşıyla tuvalete girdi. Uzun süre çıkmayınca diğer misafirler güvenliği çağırdı. Güvenlik görevlisi, "Bir kabine nasıl iki kişi girersiniz?" diyerek oyuncunun boynuna yapıştı, genç kadın direnince bir de tokat attı.

Arkası dönükmüş

Kendini mekan kapısına atan Nil Keser, ağlayarak "Bu yaşıma kadar bana babam bile fiske vurmadı. Siz kimsiniz bana vuruyorsunuz. Biz içeride bir şey yapmıyorduk. O tuvaletini yaparken kabinde benim arkam dönüktü" diye bağırdı. Polis gelince şikâyetçi olmadı.