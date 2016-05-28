T24 LogoT24 Logo
Magazin

Oyuncu Nil Keser, gece kulübü tuvaletinde güvenlikçi tarafından darp edildi!

Keser, dayakçı güvenlikçiden şikâyetçi olmadı

28 Mayıs 2016 14:38

Kırgın Çiçekler dizisinde oynayan Nil Keser gece kulübünde kız arkadaşıyla birlikte tuvalete kapandı. Güvenlik görevlisi kapıya dayandı. Nil çıkmamakta direnince, güvenlik de boğazını sıkıp, tokatladı.  

Habertürk'te yer alan habere göre, Harbiye'de bir gece kulübünde eğlenen oyuncu, bir ara kız arkadaşıyla tuvalete girdi. Uzun süre çıkmayınca diğer misafirler güvenliği çağırdı. Güvenlik görevlisi, "Bir kabine nasıl iki kişi girersiniz?" diyerek oyuncunun boynuna yapıştı, genç kadın direnince bir de tokat attı. 

 

Arkası dönükmüş

 

Kendini mekan kapısına atan Nil Keser, ağlayarak "Bu yaşıma kadar bana babam bile fiske vurmadı. Siz kimsiniz bana vuruyorsunuz. Biz içeride bir şey yapmıyorduk. O tuvaletini yaparken kabinde benim arkam dönüktü" diye bağırdı. Polis gelince şikâyetçi olmadı.

ETİKETLER

Nil Keseroyuncugece kulübü tuvaletigüvenlikçi dövdüşikayetçi olmadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24