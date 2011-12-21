-Oyuncu Mesut Kundak, Söke'de toprağa verildi AYDIN (A.A) - 21.12.2011 - Yeşilçam'da Mesut Engin adıyla tanınan oyuncu Mesut Kundak'ın cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi. Sağlık şikayetleri nedeniyle kaldırıldığı Kartal Devlet Hastanesinde 2 gün önce yaşamını yitiren Mesut Kundak (58) için Söke İlyas Bey Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Granta Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde, anne Mediha Kundak'ı yakınları güçlükle teskin etti. Törene, Kundak'ın kardeşleri Nazan ve Metin Kundak ile vatandaşlar katıldı. Mesut Kundak'ın İsviçre'de yaşayan diğer kardeşi Engin Kundak'ın rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığı öğrenildi. Ses Dergisi'nin 1973'te düzenlediği yarışmada birinci olarak oyunculuk hayatına başlayan Kundak, çok sayıda Yeşilçam filminde başrolde ve yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Mankenlik ve fotomodellik de yapan Kundak, 1976'da geçirdiği trafik kazası sonucunda sağ el bileğinde oluşan hasar sebebiyle bunalıma girerek alkol bağımlısı oldu. Uzun süreli tedavisinin ardından alkol bağımlığından kurtulan Kundak, 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı Darülaceze Müdürlüğüne yerleştirildi. Bir yıl önce buradan ayrılan Kundak'ın bir süredir arkadaşıyla aynı evde yaşadığı öğrenildi.