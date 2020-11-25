Oyuncu Merve Boluğur: En çok ergen erkeklere sinirlenirim

Özel hayatıyla bir süredir gündemden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. "En çok neye sinirlenirsin?" diye sorulan Boluğur, "Sınır ihlallerine, ergen erkeklere" diye yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Samimi cevaplar veren güzel oyuncu, boynundaki kolyeyi neden taktığını da açıkladı. Son olarak Burak Dayı'dan ayrılan Boluğur, "Bir erkekte en nefret ettiğin şey ne?" sorusuna, "Nefret kelimesini kullanmıyorum. Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoşlanmıyorum. Öncelikli kılmayan adamı tercih etmem" yanıtını verdi.

Merve Boluğur, "En çok neye sinirlenirsin" sorusuna ise, "Sınır ihlallerine, ergen erkeklere" cevabını verdi.