T24 LogoT24 Logo
Gündem

OYUNCU MEHMET ASLAN, "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

  Haber: Özden ATİK-Kamera: İSTANBUL, (DHA) REİNA saldırısı sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan dava açılan oyuncu Mehmet Aslan hakim karşısına çıktı

01 Kasım 2018 15:59

 

Haber: Özden ATİK-Kamera: İSTANBUL, (DHA) REİNA saldırısı sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter\'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" suçundan dava açılan oyuncu Mehmet Aslan hakim karşısına çıktı. Aslan savunmasında, söz konusu paylaşımı kendisinin atmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Aslan katıldı. Hakimin hakkında Reina saldırısı sonrası atılan tweetler nedeniyle dava açıldığını hatırlatması üzerine sanık Mehmet Aslan, \"Bu tweetleri ben atmadım. Savunmam değerlendirilmeden hakkımda dava açılmıştır. Ayrıca tweet\'i atan kişi de kabul etmiştir. Benim attığıma dair delil yoktur. Biz bir yere gittiğimizde orada bulunan şoföre veya asistana telefonumuzu veririz. Bu olağan bir şeydir. Ayrıca atılan tweet\'te eleştireldir. Siyasi kişiler de eleştirilebilir\" dedi.
Hakimin, söz konusu paylaşımdaki küfürlü ifadeyi sorması üzerine sanık Aslan, \"O laf teröristlere yöneliktir. Zaten çoğul kelime kullanılmıştır\" diye cevap verdi. Savunmasının alınmasının ardından duruşma ertelendi. Sanık Mehmet Aslan, ifadesinin ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı.  


Görüntü dökümü:
-----------------
-Mehmet Aslan\'ın görüntüsü
-Adliyeden detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATİKKameraDHA REİNATwitterMehmet AslanAslanAsliye Ceza MahkemesiHakiminReinaSavunmamAyrıcaBenimBizBuSiyasiZatenSavunmasınınSanık Mehmet Aslan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24