Oyuncu Matthew McConaughey kitabında yazdı: Babam annemle seks yaparken öldü

Oyuncu Matthew McConaughey, kendi anılarını anlattığı kitabında babasının, annesiyle seks yaparken öldüğünü yazdı.

Independent'ta yer alan habere göre, Hollywood yıldızı Matthew McConaughey, "Greenlights" isimli bir anı kitabı yazdı. Oyuncu, kitapta babası James McConaughey'in ölümünden de bahsetti.

McConaughey, babası James'in annesiyle seks yaptığı sırada hayatını kaybettiğini yazdı. Kitapta şu ifadeler yer aldı: "O benim babamdı. Kimse ya da hiçkimse onu öldüremezdi. Annem dışında. Bana ve kardeşlerime 'Çocuklar, ben gidersem annenizle sevişirken giderim' demişti. Böyle de oldu. Annemle seks yaparken kalp krizi geçirdi"