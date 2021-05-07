Oyuncu Kevin Spacey, taciz iddiasında bulunan kişinin kimliği 10 gün içerisinde açıklanmazsa suçsuz bulunacak

Hakkında açılan cinsel istismar davalarıyla kariyeri neredeyse noktalanan iki Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey suçlamalardan tek tek beraat ediyor. Daha önce iki davayı kazanan Amerikalı oyuncu, taciz iddiasında bulunan kişinin kimliği 10 gün içinde açıklanmazsa 40 milyon dolarlık davada da suçsuz bulunacak.

Olayın geçmişi

Kamuoyunda CD olarak bilinen kişi, House of Cards dizisinin yıldızını, 1980'lerde o 14 yaşındayken New York'taki oyunculuk sınıfında tanıştıktan sonra kendisini taciz etmekle suçladı. ABD Bölge Yargıcı Lewis A. Kaplan, 3 Mayıs Pazartesi günü verdiği kararla Kevin Spacey'den 40 milyon dolardan fazla tazminat talep eden CD'nin mahkemede isimsiz kalamayacağına hükmetti.

Kaplan, CD'nin gizliliğinin, açık adli yargılama karinesinden ve CD'nin kimliğini belirtmeden devam etmesi halinde Spacey'nin savunmasına karşı ortaya çıkacak önyargıdan daha önemli olmadığını söyledi.

CD'nin avukatlarının, müvekkillerinin adının kullanılmasının travma sonrası stres bozukluğunu tetikleyeceği yönündeki iddialarına karşı yargıç, bunun davanın ilerlemesiyle ortaya çıkan önlenmesi zor bir sonuç olduğunu ekledi.

Kaplan, CD'nin anonim kalmasının Spacey'yi destekleyebilecek bilgiye sahip kişilerin ortaya çıkmasını da engelleyebileceğini söyledi. Davanın devam etmesi için CD'nin avukatlarına, müvekkillerinin ismini açıklamaları için 10 gün verildi.

CD, 2017'de Spacey'ye yönelik cinsel istismar iddialarını dile getiren ilk isimler arasındaydı. Vulture'daki bir makalede iddialara göre ikilinin o 12 yaşındayken nasıl tanıştığını ve daha sonra o 14 yaşındayken cinsel ilişkiye nasıl başladıklarını anlatmıştı. Kaplan, CD'nin Vulture'daki makalede anonim özne olarak yer aldığını ve 1990'lardan beri de iddialarına dair birden fazla kişiyle konuştuğunu belirtti.

Yargıç, "Kanıtlar, CD'nin bilerek ve defalarca, bu kişilerden herhangi birinin şu ya da bu noktada gerçek kimliğini kamuoyunun geniş ilgisine sunacak şekilde ifşa etme riskini aldığını gösteriyor" dedi. Spacey ise tüm taciz iddialarını reddediyor. (NTV)