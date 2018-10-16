Oyuncu Javier Bardem: Hayat kurtarmak suç değildir!

Oyuncu Javier Bardem, sığınmacı krizinde aslan payını üstlenen sivil toplum kuruluşlarını ‘kriminalize’ eden Avrupa ülkelerine bunu yapmamaları çağrısında bulundu.

Fransa’nın Lyon kentindeki Kumiere Festivali’nde Euronews’ten Javier Villagarcia’ya konuşan Bardem, “Hayat kurtarmak suç değildir. Hayat kurtarmak bir haktır ve onlar (sivil toplum kuruluşlarına ait yardım gemileri) denizin dibine gömülen o sığınmacılara yaşama hakkı veriyorlar” dedi. Bardem, kendisinin de desteklediği İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms’ı örnek gösterdi.

‘Bazı aşırı muhafazakar Avrupa ülkelerinin’ sığınmacı krizinden kurtarma operasyonlarını sorumlu tutmaya çalıştığını kaydeden Bardem, bunun durması gerektiğini söyledi.