Oyuncu Hilal Altınbilek: Sevişme sahnesi beni çok zorladı

‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde Züleyha karakterine can veren Hilal Altınbilek, kendisini en çok zorlayan sahneyi “Sanırım Demir’le sevişme sahnesi beni en zorlayan sahneydi. Birini seviyorsun ama başkasıyla birlikte oluyorsun. Çok etkilenip tedirgin oldum. Yönetmenimiz ve yapım şirketiyle konuştum, beni o sahne hakkında çok rahatlattılar” ifadeleriyle anlattı.

Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan Altınbilek’in açıklamalarından bir kısım şöyle:

‘Bir Zamanlar Çukurova’ aslında bir yalanın kaç hayata mal olacağını gösteriyor... Bir yalan her şeyi değiştirir mi?

- Ben bazı durumlarda o kadar da doğru söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum.

Nasıl yani?

- Yalancı değilim ama faydası olmayacak durumlarda veya karşımdakini üzecek şeylerde doğruyu söylemek yerine bazen susmak daha iyidir diye düşünüyorum. Bu sebeple bazı durumlarda her şeyin doğrusunu da bilmek istemeyebilirim.



Dizi 1970’lerde geçiyor. O döneme dair nasıl bir hazırlık yaptınız?

Babamla ve anneannemle o dönemlere ait çok konuştuk. Özellikle o dönemlerin aşkları üzerine. O yıllarda aşklar çok gerçekmiş. Günümüzde çevremde bile hiç öyle aşklarla karşılaşmadım.



Peki sizi en zorlayan sahne hangisiydi?

- Sanırım Demir’le sevişme sahnesi beni en zorlayan sahneydi. Birini seviyorsun ama başkasıyla birlikte oluyorsun. Çok etkilenip tedirgin oldum. Yönetmenimiz ve yapım şirketiyle konuştum, beni o sahne hakkında çok rahatlattılar.



İzleyici Yılmaz ve Demir konusunda ikiye bölünmüş durumda. Sizin tarafınız hangisi?

- Yani aşk mı mantık mı diyorsun... Bence bu sorunun cevabını seyircilerimize bırakalım. Instagram hesabımdan bana yorumlarını yazsınlar.



Sahnelerinizin çoğu Vahide Perçin’le. Onunla çalışmak nasıl?

- Onunla anı yaşıyorum ve içime mutluluk doluyor. Arada ona bakarken dalıp dalıp gidiyorum. Onunla oynamak genç bir oyuncu için inanılmaz bir şey. O yüzden bu işe karşı hiç heyecanımı kaybetmeyeceğim.

Söyleşinin tamamını okumak için tıklayın.