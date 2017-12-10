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Oyuncu Hazal Şenel set dönüşü ölümden döndü

Kaza ardından Şenel, emniyet şeridinin ve emniyet kemerinin önemini anlatan paylaşım yaptı

10 Aralık 2017 19:45

Oyuncu Hazal Şenel, önceki gece set dönüşü,  kaza yapan bir motor sürücüsüne yardım etmek isterken zincirleme trafik kazasına karıştı. Ölümden dönen Şenel, kazanın ardından sosyal medyadan emniyet şeridinin ve emniyet kemerinin önemini anlatan paylaşım yaptı.

Oyuncu Hazal Şenel 'Bahtiyar Ölmez' dizisinin çekimlerinden dönerken kaza yapan bir motorcuya yardım etmek isterken 5-6 aracın birbirine girdiği zincirleme kazaya karıştı. Kazada can kaybının yaşanmadı. Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Şenel: "Dün set dönüşü kaza geçirdik. Herkes bilir, söyler;  emniyet kemeri şart! Ben ilk defa böyle bir ola yaşadım ve ne kadar hayati olduğunu tecrübe ettim. ‘Ama kısa yol, şurası zaten’ vs. deyip takmamazlık yapmayın. Çünkü siz kurallara uyabilirsiniz ama diğer seçenekleri de unutmamak gerekiyor. Arayan, merak eden herkese teşekkür ederim. İyim çok şükür" açıklamasını yaptı. 

 

 

 

 

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