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Yaşam

Oyuncu Hamit Haskabal'ın cenazesi toprağa verildi İSTANBUL (A.A)

04 Ocak 2012 15:49

-Oyuncu Hamit Haskabal'ın cenazesi toprağa verildi İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Hamit Haskabal'ın (65) cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Pendik'teki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede dün vefat eden Haskabal için Pendik Çarşı Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Haskabal'ın cenazesi, daha sonra Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Haskabal'ın cenazesine, eşi Nuray, çocukları Anıl ve Derya Haskabal ile Yusuf Sezgin, Mustafa Uğurlu, Tuna Orhan ve Ceyhun Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu sanat dünyasından bazı isimler, yakınları ve sevenleri katıldı. Hamit Haskabal, ''Hababam Sınıfı'' ve ''Maskeli Beşler'' gibi çok sayıda filmde rol almıştı.

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