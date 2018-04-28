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Oyuncu Hakan Yılmaz'ı döven Denizhan Vural, çoban cinayetinden tutuklandı

KIRIKKALE, (DHA)- OYUNCU Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'a yanındakilerle birlikte dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Denizhan Vural, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Afgan bir çobanın silahla öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra tutu

28 Nisan 2018 21:04

KIRIKKALE, (DHA)- OYUNCU Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz\'a yanındakilerle birlikte dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Denizhan Vural, Kırıkkale\'nin Keskin ilçesinde Afgan bir çobanın silahla öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.  
Olay, dün akşam saatlerinde Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun B.\'ye (60) ait olduğu iddia edilen Bozkurt Mahallesi\'ndeki evin yakınında meydana geldi. Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun B.\'nin evine ateş edildiği sırada, evin yan tarafındaki mandırada bulunan Afganistan uyruklu çoban İslam R. (25), duyduğu sesler üzerine dışarı çıkınca  boynundan vuruldu. Ağır yaralanan İslam R.\'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisi ilçede başlattığı geniş çaplı araştırma sonucu olayla ilgili Denizhan Vural\'ı gözaltına aldı. Vural, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.
8.5 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR
Öte yandan Denizhan Vural, geçtiğimiz 2017 yılının Aralık ayında İstanbul Beşiktaş’ta bir otelde oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz’a yanındakilerle birlikte saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Vural, “hakaret, kasten yaralama, tehdit” suçlarından 2 yıl 10 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmasına katılmazken, mahkeme, Keskin Asliye Ceza Mahkemesi’ne talimatla yazı yazılarak ifadesin alınmasına karar vermişti.  

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