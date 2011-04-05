Oyuncu Gümüşkaya görüldüğü yerde yakalanacak

T24

Perde operasyonunda alınmıştı

Bursa Devlet Tiyatroları'nın tadilatı sırasında, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce gönderilen ödenekleri zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla 10 yıl önce gerçekleştirilen '1. Perde' operasyonu sonrası açılan davada, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, BDT eski Müdürü Emin Gümüşkaya ve İdare Müdür Vekili Hasan Acar'a 5 yıl 2 ay 15 gün, eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Rahmi Dilligil'e 3 yıl 1 ay hapis cezası vermişti. Rahmi Dilligil hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını onayan Yargıtay, Emin Gümüşkaya ve Hasan Acar'ın ise hapis cezasını onadı. Gümüşkaya ve Acar'ın cezasının infazı için polise talimat yazısının yazıldığı belirtilirken Gümüşkaya'nın önceden yattığı sürenin cezadan düşeceği öğrenildi.