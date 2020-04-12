Oyuncu Gülfer Sarıgül ayrılmak istediği nişanlısı Erman Artan tarafından darp edildi

Oyuncu Gülfer Sarıgül ayrılmak istediği nişanlısı Erman Ertan’dan dayak yediği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sarıgül, “Ayrılalım dedim telefonu kafamda parçaladı” dedi.

HaberTürk gazetesinde yer alan habere göre, dizi ve reklam filmi oyuncusu Gülfer Sarıgül, meslektaşı Erman Ertan ile bir yıllık birlikteliklerinin ardından, önümüzdeki ağustos ayında evlenmeye karar verdi. Bir ay önce nişanlanan çift, aynı evde yaşamaya başladı. Bir süre sonra tartışmaları sıklaşan çift, ayrılık kararı aldı.

Sarıgül, ayrı eve taşınmak istediğini söylemesi üzerine Ertan tarafından darp edildi. Sarıgül, kafasını mutfak tezgâhına vurduğunu belirttiği nişanlısı Ertan hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Gülfer Sarıgül, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Erman ile ilişkimizi bitirme kararı alınca aynı evde kalamayacağımızı belirttim. Kendisi bu duruma sinirlendi ve kapının önünde saçımdan tutarak ‘Nereye gidiyorsun’ diye tepki gösterdi. Küfürler etti. Sonra saçımdan tutarak koltuğun üstüne fırlattı. Boğazımı sıktı. Karşı koymak istedim ama başaramadım. Başımı önce mutfak tezgâhına, yere düşünce de buzdolabına vurdu. 3 bin lira değerindeki telefonumu kafama fırlattı ve parçaladı. Beni komşularım kurtardı. Eve sonradan girdiğimde kapımın parçalandığını ve para kumbaramı aldığını fark ettim. Gözüm şişti, göğsümde ve alnımda morluklar var. Ertan’dan şikâyetçiyim” dedi. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.