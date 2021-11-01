Oyuncu Gönül Orbey yaşamını yitirdi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Gönül Orbey'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Orbey, 2016 yılında Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri’nde Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.

Sanatçı; Lüküs Hayat, Suç ve Ceza, Osmancık, Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını, Cengiz Han’ın Bisikleti, Hüzzam, Çamaşırhane gibi tiyatro oyunlarında yer almıştı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ankara Devlet Tiyatrosu emekli oyuncularımızdan Gönül Orbey'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.”

Gönül Orbey, "Hababam Sınıfı'nın müfettişi" olarak hafızalara kazınan ve 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in de eşiydi.