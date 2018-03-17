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Oyuncu Gonca Vuslateri boşanıyor

Vuslateri, kararı Instagram hesabından duyurdu

17 Mart 2018 15:08

Oyuncu Gonca Vuslateri, 3 yıldır birlikte oldukları eşi Burak Erdoğan’la evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını söyledi. 

Instagram hesabından bir açıklama yapan Vuslateri, “Eşim Burak Erdoğan’la uzun bir süredir ayrı olarak sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz bu yoğun gündemde bizim için de hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Vuslateri ile Erdoğan, 2015 yılının son gününde, Phuket’te yaptıkları sürpriz evlilikle dünya evine girmişti. Nikah öncesinde verdiği bir röportajda “Asla bir Türk’le evlenmem” diyen Vuslateri, Erdoğan ile evlenmesi üzerine yapılan eleştirilere  “İster tükürürüm, ister yalarım! Burası benim ülkem. Yargılarım da severim de... Talihsiz bir açıklama oldu, kabul ediyorum. Ama ne yapabilirim?” yanıtını vermişti.

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