ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki büyük orman yangınında ilk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybetti. Yangında oyuncu Gerard Butler’ın evi kül oldu.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki büyük orman yangınında ilk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda metrakarelerce alan da alevlere teslim oldu. Bu büyük yangından o bölgede milyon dolarlık malikaneleri olan ünlüler de etkilendi. Birçok ünlünün malikanesi yangında küle döndü. Bunlardan biri de oyuncu Gerard Butler. İskoç aktörün, yangından etkilenen bölgede bulunan malikanesi ve özel aracı küle döndü.

48 yaşındaki Butler, Malibu’da yangında yok olan evinin önünde çektiği fotoğraf ve videoları Instagram sayfasında paylaştı. Butler, yangından etkilenenler için başlatılan kampanyalara da destek istedi.