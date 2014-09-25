Oyuncu Funda Şirinkal’ın Malta esareti sona erdi

“Bir İstanbul Masalı”, “Yalan Dünya” gibi dizilerde rol alan oyuncu Funda Şirinkal yaklaşık 1 yıl önce Maltalı Rene Cannao ile evlendi. Ancak çift, 5.5 ay önce ayrılma kararı aldı ve Cannao Malta’ya döndü. Şirinkal ise oğulları Leonard Deniz Cannao ile İstanbul'da kaldı. Milliyet'ten Esra Alus'un haberinde Şirinkal’ın anlatımına göre, baba Cannao 5.5 ay boyunca hiçbir şekilde oğlunu arayıp sormadı ve görüşme talebinde bulunmadı, ancak aylar sonra Şirinkal’a Malta’ya gelmelerini teklif etti. Babasının oğlunu görmesini isteyen Şirinkal barışma umuduyla Malta'ya gitti. Şirinkal’ın iddiasına göre eşi çantasından gizlice oğullarının pasaportunu aldı ve evden çıkarak oğlunun yurtdışı çıkışına engel koydurttu ve boşanma davası açtı. Şirinkal ise Twitter hesabı üzerinden “Burada yapayalnızım, bebeğimle evin dışına adım dahi atmama izin vermiyorlar. 3 aylık vizem var ve 3 ayın sonunda çocuğumu bırakıp gitmek zorunda kalacağım” diyerek yaşadıklarını duyurdu. Şirinkal’ın yardım çağrısı üzerine Dışişleri Bakanlığı, Malta Dışişleri nezdinde girişimde bulundu. Ardından da Malta’daki adli süreç hızlandı. Malta Mahkemesi Şirinkal ve oğlu Leonard Deniz Cannao’nun Malta’da istediği başka bir eve çıkabileceğine karar verdi.

Türkiye'ye dönme engeli kalktı

Geçtiğimiz Cuma günü de mahkeme önüne çıkan Funda Şirinkal ve eşi Rene Cannao yaşadıklarını aktardı. Mahkeme ise ilk etapta Rene Cannao’nun 500 Euro nafaka ödemesine hükmetti. Çiftin oğulları hakkındaki kararı ise maille bildireceğini belirten mahkeme oturumu kapattı. Edinilen bilgiye göre Şirinkal’ın yüzünü güldüren karar mail yoluyla dün taraflara ulaştırıldı. Mahkemenin aldığı karar çerçevesinde Şirinkal’ın oğluyla Türkiye’ye dönmesinin önündeki engel kaldırıldı.