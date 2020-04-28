Oyuncu Fırat Tanış: Pandeminin sonuçlarını düşünmeyelim diye ne kadar ırkçı, homofobik varsa servis ediyorlar 

Oyuncu Fırat Tanış sosyal medya hesabından "Pandeminin ekonomik, sosyalm, kültürel sonuçlarını konuşmayalım, düşünmeyelim diye ne kadar ırkçı, homofobik, akılsız vs. varsa servis ediyorlar" paylaşımını yaptı.

Tanış, "Vergi mükellefi sıradan bir vatandaş olarak soruyorum. 20-25 gün önce başvuruda bulunmuş olmamıza rağmen hala maske edinemeyen ben dahil sayısız insanın maskeleri neden gelmedi?her defasında cevap olarak aldığımız “sıra” vb kriterlerin ölçeği ne? Sokaklar sosyal mesafe kuralına uymayan, maskesiz insanlarla dolu. arantinanın ilk günlerindeki sıkı denetim bırakıldı mı? Sağlık Bakanı görülen iyileşmenin gereği test sayısının azaltıldığını söylüyor. İyileşme görülmesi çok olumlu bir gelişme ancak test sayısının azaltılması ile iyileşmenin bağlamı nedir?" ifadesini kullandı.