Oyuncu Evin Esen hayatını kaybetti

T24 -

Şeker hastası olan ve yalnız yaşayan oyuncu, dün akşam saatlerinde evinde fenalaşınca yardımına komşuları yetişti. Evin Esen önce Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İddiaya göre yoğun bakımda yer olmaması nedeniyle Esen ambulansla başka hastaneye sevk edilmek istendi. Ancak 63 yaşındaki oyuncu yolda kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Esen’in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Karacaahmet Şakirin Camisi’nden kaldırılacak. Esen, Tatlı Kaçıklar ve Çiçek Taksi dizilerinde de rol almıştı.