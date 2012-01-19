T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Oyuncu Evin Esen hayatını kaybetti

Akasya Durağı dizisinin sevilen karakteri “Şaziment”i canlandıran Evin Esen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

19 Ocak 2012 02:00

T24 - Akasya Durağı dizisinin sevilen karakteri “Şaziment”i canlandıran Evin Esen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Şeker hastası olan ve yalnız yaşayan oyuncu, dün akşam saatlerinde evinde fenalaşınca yardımına komşuları yetişti. Evin Esen önce Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İddiaya göre yoğun bakımda yer olmaması nedeniyle Esen ambulansla başka hastaneye sevk edilmek istendi. Ancak 63 yaşındaki oyuncu yolda kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Esen’in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Karacaahmet Şakirin Camisi’nden kaldırılacak. Esen, Tatlı Kaçıklar ve Çiçek Taksi dizilerinde de rol almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24