Oyuncu Eşref Kolçak siyasete girdi

Yeşilçam'ın çınarı Eşref Kolçak siyasete girdi. AKP Gemlik delegesi olarak Bursa İl Kongresi'ne katılan Kolçak'ı salonda gören Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Kongremize hoş geldiniz" diyerek Kolçak'ı selamladı.

DHA’da yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan AKP Bursa İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada Başbakan Ahmet Davutoğulu'nun rahatsızlığı sebebiyle kongreye katılamadığını hatırlatan Arınç, “Gerçekten çok yorulduğunu biliyoruz. En sonunda doktorları el koydu, 2 gün kesin istirahat tavsiye ettiler. O da biraz üzülerek, biraz da geleceğini söylediği için sıkılarak, bizden izin istedi. Elbette Sayın Başbakanımızın sağlığı hepimiz için çok kıymetli, çok sevdiği ve ismini koyduğu ulu şehirden hepimizin selam ve sevgilerini Sayın Başbakanımıza sunmak istiyorum” diye konuştu.

'Hoş geldiniz kongremize Eşref Kolçak'

Konuşması sırasında salonda Yeşiyçma'ın çınarı olarak bilinen Eşref Kolçak gören Başbakan Yardımcısı Arınç mutlu olduğunu söyledi. Kendisini mutlu eden güzel olaylardan birinin de herkesin gençlik dönemlerinden bu yana sevgiyle, saygıyla beğeniyle taktir ettiği sinema sanatçısı Eşraf Kolçak'ın da bulunması olduğunu belirten Arınç, şunları söyledi: "Gerçekten çok mutlu oldum ve Sayın Eşref Kolçak aramızda bir misafir olarak bulunmuyor, Gemlik'ten seçilmiş il delegemiz olarak bulunuyor, yani kongremizde inşallah oylarını kullanacaklar. Eşref ağabey, maşallah yaşınız ilerledi ama hala gençsiniz. Biz Eşref Kolçak'ı, Fikret Hakan'lar, belki Ayhan Işık'lar döneminden belki biraz daha öncesinden hatırlıyoruz. Hiç kötü adam rollerine çıkmadı. İyi adam oldu, milli mücadelemizin yıllarında kahramanlarımızı temsil etti, en sonunda dizilerde ve sinema filmlerinde iyi aile babası rollerini, biraz da benim gibi artık dedelik rollerine de çıkmaya başladı. Hep güzel adam oldu. Hoş geldiniz, kongremize şeref verdiniz."

‘Başbakan Fransa'da yürüyüşe katılacak’

Önüne gelen bir notla Başbakan Davutoğlu'nun Fransa'ya gideceğini öğrendiğini belirten Arınç, “Bir not geldi, çok mutlu oldum. Biliyorsunuz Fransa'da bir terör olayı yaşandı. Bu olaydan büyük bir üzüntü duydunuz. Bu kınanması gereken, lanetlenmesi gereken bir terör olayıdır. İsimlerinin Müslüman olması, bunu yapanların İslam'la ilgili olduğunu göstermez, aldatılmış insanlardır, kafalarına kötü fikirler şırınga edilmiştir. Ne amaçla yaptıklarını bilmiyoruz ama insanlık suçu işlemişlerdir. İslam'a ihanet etmişlerdir. İslam'a en büyük zararı vermişlerdir. Dolayısıyla Fransa halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştik. Sayın başbakanımız bugün Bursa ve Yalova toplantılarına gelemedi. Belki yarın Antalya ve Isparta'yı iptal edecektir. Bizim bildiğimiz Merkel'in davetlisi olarak Almanya'ya gidecekti. Ama Sayın Başbakanımız çok güzel bir iş yapıyor, yarın Fransa'da 'terörü telin ve Fransız halkı ile dayanışma yürüyüşüne kendileri bizzat katılacaklar. Oradan Almanya'ya geçecekler. Sayın Başbakanımızın bu gösterdiği alicenaplığı da ayrıca tebrik ve takdir edeceğiz” diye konuştu.

Stat açılışına seçim ayarı istedi

Konuşmasında Bursaspor'a da değinen Arınç, büyükşehir belediyesinin stat inşaatını sürdürdüğünü dile getirdi. Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bursaspor'un başarısı hepimizin başarısıdır. Süper Lig şampiyon Bursaspor'u her zaman desteklemek isteriz. Ama bu konuda büyükşehir belediyesi, dünyada takdir edilen bir büyük projeyi gerçekleştiriyor. Şimdilik ismi Büyükşehir Belediyesi Stadı olan 42 bin seyirci kapasiteli dünyanın ilk 10 satı içerisinde sanıyorum ilk beşin içinde bir stat. Bu da 2011'de seçim öncesinde temelini atmıştık. Şimdi başkan tarih verdi, Veysel Eroğlu gibi, 'Haziran'da açacağız' dedi. 'Her şeyimiz bitti bitiyor' dedi. 7 Haziran'da seçim var. 7 Haziran'dan 10 gün önce de siyasi yasaklar başlar. Siyasi yasaklar başlarsa biz bunun açılışını yapamayız. Sen de yapamazsın ben de yapamam. O zaman Allah kısmet ederse en geç 20 Mayıs'tan, 29 diyeceğim ama yasak kapsamına giriyor. 20 Mayıs'ta başkan gayret ete, dörtnala çalışsınlar, gece gündüz, bu stadı açalım. Başkanımız vaat ediyor, Real Madrid gelecek, stadın açılışında maç yapacak diyor. E, Real Madrid gelsin, Bursaspor ile maç yapsın, 2-0 mağlup uğurlayalım inşallah. Barcelona'ya da razıyız sayın başkanım. İkisinden biri gelsin de hangisi gelirse gelsin.Büyükşehir stadını, inşallah siyasi yasaklara girmeden açacağız.”