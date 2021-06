Oyuncu Esme Bianco'dan Marilyn Manson'a cinsel ve psikolojik şiddet suçlaması

T24 Dış Haberler

Game of Thrones'taki rolüyle tanınan Esme Bianco, müzisyen Marilyn Manson'a kendisine cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı suçlamalarıyla dava açıyor.

Los Angeles'ta bir federal mahkemede açılan davada Bianco, Manson'ın kendisini kliplerde rol vaadiyle İngiltere'den ABD'ye getirip, vaatlerini yerine getirmeyerek insan kaçakçılığı yasalarını çiğnediğini iddia etti.

Suç duyurusuna göre Manson 2009 yılında Bianco'yu Los Angeles'a 'I want to kill you like they do in the movies' şarksının video çekimi için getirdi. Bianco, Manson'ın kendisine ayrılan otelde değil, kendi evinde kalmasını istediğini; eve geldiğinde çekim ekibi bulunmadığını ve Manson'ın telefonuyla çekim yaptığını ifade etti.

Bianco, Manson'ın daha sonra kendisini bir odaya kitleyip yemek ve susuz bıraktığını, başka bir kadınla ilişkiye girmeye zorladığını ve geceleri odasına girip tecavüz etmekle tehdit ettiğini ifade etti. Bianco, bu süreçte Manson'ın kendisine çeşitli yollarla fiziksel şiddet uyguladığını ifade etti. Suç duyurusuna göre ikili daha sonra uzun mesafeli ilişkiye başladı.

Gerçek ismi Brian Warner olan Manson'ın daha sonra 2011'de Bianco'yu tekrar Los Angeles'a çağırdığı belirtildi. Bianco, Manson'ın bu ziyaretinde de evden çıkmasına izin vermediğini, kendisini bir balta ile kovaladığını, vücudunu izinsiz bir şekilde "Nazi bıçağı" ile kesip daha sonra yine izin almadan bu fotoğrafları internette paylaştığını belirtti.

Bianco, Manson'ın kendisiyle bilinci kapalı olduğunda ve başka zamanlarda da rıza veremeyecek durumdayken birlikte olduğunu söyledi.

Savunma ekibi, "Bianco'nun Mr. Warner'ın kendisine uyguladığı fiziksel, cinsel, psikolojik ve duygusal şiddetin boyutunu anlaması yıllar sürdü. Yaşadığı ruhsal problemler nedeniyle kariyeri zarar gördü. Bianco bugün hala travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, depresyon ve panik ataklarla mücadele ediyor" dedi.

Game of Thrones dizisinde üç sezon boyunca Ros karakterini oynayan Bianco, istismara uğradığını ilk olarak şubat ayında açıklamıştı.