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Oyuncu Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti

Bakaloğlu'na geçtiğimiz sene dil kanseri teşhisi konulmuştu

24 Mart 2018 13:05

Geçtiğimiz sene dil kanser teşhisi konulan oyuncu Ercüment Balakoğlu, hayatını kaybetti. 

Şarkıcı Onur Akay, Balakoğlu'nun ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. Akay, usta oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Onur Akay, ”Çocuklar Duymasın dizisinde Dursun karakteri ile hepimizin gönlünde taht kuran, usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu'nu maalesef kaybettik. Değerli oyuncumuz, dil kanseri ile savaşıyordu ve 28 Ağustos 2017'de hastanede tedavi görürken kendisi ile görüştüğümde, “beni kimse aramıyor” diye dert yanmıştı. Bende buradan yazdığımda basında haber olunca, tüm hayranları ve meslektaşları onu ziyarete gitmişti ve çok mutlu olmuştu. Nur içinde yat büyük usta.” diye yazdı.

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