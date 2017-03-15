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Yaşam

Oyuncu Engin Öztürk'ün acı günü

Engin Öztürk'ün Antalya'da yaşayan ablası avukat Berrin Öztürk kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

15 Mart 2017 21:42

Sinema ve dizi oyuncusu Engin Öztürk'ün Antalya'da yaşayan ablası avukat Berrin Öztürk (44), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öztürk bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kalbinden rahatsız olduğu bilinen Berrin Öztürk, Antalya’da adliyeden çıktığı sırada fenalaştı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Öztür tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berrin Öztürk'ün cenazesi Eskişehir’e getirildi.

Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Berrin Öztürk’ün annesi Nermin Öztürk, babası Erdoğan Öztürk, kardeşi ünlü oyuncu Engin Öztürk, oyuncu arkadaşları Aras Bulut İynemli ve İdil Fırat ile Eskişehirspor kaptanı Erken Zengin katıldı. Berrin

Öztürk'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

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