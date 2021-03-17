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Geçen yıl trans birey olduğunu kamuoyuna duyuran oyuncu Elliot Page, Time dergisinin kapağında yer alan ilk trans erkek oldu.

CNN'de yer alan habere göre, Juno filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterilen Kanadalı oyuncu Elliot Page, trans erkek olduğunu duyurduktan sonraki ilk büyük röportajını Time dergisiyle gerçekleştirdi.

Page, trans erkek olduğunu duyurduktan sonra yaşadıklarıyla ilgili "Beklediğim çok fazla destek ve sevginin yanında dev miktarda nefret ve transfobiydi. Tam olarak yaşanan bu oldu" dedi.

Çocukluğunu da anlatan Page, küçük yaşlarda "erkek çocuğu" gibi hissettiğini söyledi. Page, 9 yaşındayken saçını kısa kestirmesine izin verildiğinde "zafer duygusu" hissettiğini söyledi.