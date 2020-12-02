Elliot Page: Juno filminin yıldızı, trans birey olduğunu duyurdu

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Juno filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterilen aktör, sosyal medyadan Elliot Page adıyla yaptığı paylaşımla trans birey olduğunu duyurdu.

Geçmişte Ellen Page adıyla tanınan Kanada doğumlu aktör yaptığı açıklamada, "Sonunda kendimi gerçekte kim olduğumu bulmaya yetecek kadar sevmenin ne kadar güzel hissettirdiğini anlatmaya nereden başlayacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Trans birey olmamı seviyorum" diyen Page, yaptığı açıklamada trans bireylere yapılan ayrımcılığa da değindi. ABD'de 2020 yılında şu ana kadar 40 trans bireyin öldürüldüğüne dikkat çeken Page, bu kişilerin çoğunun siyah veya Latin vatandaşlar olduğuna dikkat çekti. Trans bireyleri hedef alan siyasetçilere seslenen Page, "Hepinizin elinde kan var" dedi ve bu isimler karşısında sessiz kalmayacağını bildirdi.

Elliot Page, paylaşımını şöyle sonlandırdı:

"Tacizle, kendinden defter etmekle, kötü muameleyle ve her gün şiddet tehditiyle mücadele eden trans bireylere sesleniyorum: Sizi görüyorum, sizi seviyorum ve bu dünyayı daha iyi bir yer olmak üzere değiştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım"

Page, daha önce Juno, Inception ve X-men gibi filmlerde rol almıştı. Ünlü oyuncu son olarak başarılı Netflix dizisi Umbrella Academy'de rol alıyordu.

Page, 2014 yılında "Saklamaktan ve dolaylı yoldan yalan söylemekten yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu duyurmuştu.