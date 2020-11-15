Oyuncu Elit İşcan: Efecan Şenolsun davasında medya eksik bilgi verdi, cinsel saldırıyı gören tanıkların ifadesi de var

Oyuncu Elit İşcan, 'Yaşamayanlar' isimli internet dizisinin setinde oyuncu Efecan Şenolsun'un cinsel saldırı ve hakaretlerine maruz kaldığı iddiasıyla açtığı davanın 4. duruşmasında, medyaya yansıyan haberlerin eksik olduğunu belirtti.

İşcan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'Şenolsun'un cinsel saldırı iddialarını kabul etmemesine şaşırmadığını ve olayı gören tanıkların da ifade verdiğini' söyledi:

İşcan, şu ifadeleri kullandı:

"2018 senesinde Yaşamayanlar dizisi setinde oyuncu Şenolsun’un cinsel saldırı ve hakaretlerine maruz kaldım. Yargılama süreci hala devam ediyor. 12 Kasım’da Anadolu Adliyesi’nde 4. duruşma görüldü. Bu duruşmayla ilgili bazı bilgiler yansıdı medyaya, daha doğrusu tek bir ifade yansıdı. O gün ifade veren tanıklardan biri, Şenolsun’un olay sonrası kendisiyle görüştüğünü ve olay günü sette alkollü olduğunu ve bana hakarette bulunduğunu kabul ettiğini, ancak cinsel saldırıda bulunduğunu kabul etmediğini söyledi. Bu bizim için sürpriz olmadı, zaten çıkıp 'Evet yaptım, kabul ediyorum' demesini beklemiyorduk. Ancak, o gün duruşma 3.5 saat sürdü. Hem o gün hem de bundan önceki konuşulanlar bu ifadelerden ibaret değil, olayın görgü tanıkları var. Cinsel saldırı ve hakaret anlarını doğrudan görmüşler, bu tanıklar, hem mahkemede hem de savcılıkta ayrıntılı bir şekilde ifadelerini verdiler. Bu ifadeler, benim dediklerimi doğrular nitelikteydi. Yargılama sürecine dair haberlere yansıyan küçük özet, gerçeği çok da yansıtmıyor."

Tanık ifadesine göre Şenolsun sadece omzuna dokunduğunu söyledi

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmada tanık Yeşim Girgin şunları söylemişti:

“Haziran 2018’de Oyuncular Sendikası’nda genel koordinatör olarak çalışıyordum. Elit telefonda yaşadıklarını anlattı. Biz kendisine avukat desteği verebileceğimizi söyledik. Oyuncular Sendikası olarak Efecan Bey’le de görüştük. Kendisi olay sırasında alkollü olduğunu kabul etti. Temas olayının sadece omzuna dokunmak olduğunu, cinsel tacizde bulunmadığını söyledi.”

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​Şenolsun: Hiç söylemediğim sözlerin söylenmiş gibi yansıtılmasını hayretle okuyorum

Oyuncu Şenolsun da kendisi hakkında çıkan 'Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum' şeklindeki haberlere şu yanıtı vermişti:

"Gerçeği yansıtmayan ve alkolle ilgili sanki benim ağzımdan söylenmiş gibi lanse edilen haber ve ifadelerle kamuoyunda yanlış bir algı yaratılmaya çalışıldığını görüyorum. Pandemi koşulları nedeniyle çok az kişinin alındığı duruşmada hiç söylemediğim sözlerin ve ifadelerin söylenmiş gibi yansıtılmasını, bunun yayılmasını hayretle okuyorum. O gün alkollü olmadığımı, taciz ve hakarette bulunmadığımı hep ifade ettim. Yakında bu dava sonuçlandığında iki yılı aşkın süredir yaşadığım uzun, üzücü ve yorucu süreç hakkında detaylı açıklama yapacağım. Mahkemenin vereceği karara saygım ve güvenim sonsuzdur."