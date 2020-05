Oyuncu Deniz Uğur: Koronavirüs ailemizden can aldı

Oyuncu Deniz Uğur, dayısı Cem Bayer'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Deniz Uğur sosyal medyadaki paylaşımında, "Pandemi bu kez ailemizden can aldı. Hepimizin canı çok yanıyor. İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu. Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an" düşüncesini dile getirdi.

"Teşhis konulduğu gün kaybettik kendisini"

Dayısı Cem Bayer’in fotoğrafını Instagram’dan paylaşan Deniz Uğur, “Pandemi bu kez ailemizden can aldı. Çocukluğumun kahramanı. Kıymetlim. Dünyanın en güzel insanı… Benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti. Maalesef yoğun bakımda, Kovid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini. Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor. İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yâdetmek sözümüz. Hepimizin canı çok yanıyor… İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu… Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an… Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah'tan” ifadelerini kullandı.