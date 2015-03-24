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Oyuncu Deniz Çakır'a altı ay hapis cezası

Oyuncu Deniz Çakır, 'alkollü araç kullanmak' suçundan altı ay hapis cezasına çarptırıldı

24 Mart 2015 13:09

Yaprak Dökümü dizisindeki Ferhunde rolüyle tanınan oyuncu Deniz Çakır, "alkollü araç kullanmak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı erteledi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Deniz Çakır ve avukatı hazır bulundu. Deniz Çakır ifadesinde suçlamayı kabul ederek, "Aracımı kısa bir mesafe kullandım. Polisler beni yakaladı" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Deniz Çakır'ı alkollü araç kullanmak suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 5 aya indiren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

 

Ne olmuştu?



Oyuncu Deniz Çakır 23 Mayıs 2014 gecesi Beşiktaş'ta polis kontrolüne takıldı. Polislerin alkolmetre ile yaptıkları ölçümde 2.44 promil alkollü çıkan oyuncu, polis merkezine götürüldü. Polis memurları tarafından düzenlenen tutanakta Çakır'ın ehliyetine 6 ay el konulduğu belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle 'Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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