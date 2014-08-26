Deniz Çakır'a tepki: Ne Kürdistan'ı!

Sosyal medyadan Turgut Uyar'ın Tatvan'la ilgili yazdığı “Yokuş Yola” şiirindeki “Kürdistan'da ve Muş Tatvan yolunda bir yer kanar” dizesini paylaşan oyuncu Deniz Çakır bazı takipçilerinden sert tepki aldı.

Deniz Çakır, başrolünü Yiğit Özşener’le paylaşacağı Mahsun Kırmızıgül’ün “Aşkın Dili Yok” dizisi için Bitlis’in Tatvan ilçesine gitmeye hazırlanıyor.

Bir hafta sonra çekimlere başlayacak olan Çakır, dizide Kürt bir avukatı oynayacak. Çekimler öncesi Kürtçe ders alan güzel oyuncu, bir yandan da bölgeyle ilgili kitaplar okuyor.

Takipçilerden tepki

Çakır, sosyal medyadan Turgut Uyar’ın Tatvan’la ilgili yazdığı ‘Yokuş Yola’ şiirini yayınladı ve altına şiirdeki “ Kürdistan ’da ve Muş Tatvan yolunda bir yer kanar” dizesini paylaştı.

Çakır’ın Kürdistan kelimesini yazması bazı takipçilerini öfkelendirdi. Tepki ve tehdit mesajı alan Çakır, “Her şey sevgi ve anlayıştan geçer. Kimseyi yargılamadan sevmektir mutluluk. Ben bir Turgut Uyar şiiri paylaştım. Sevgiler” mesajını yazarak sağduyu yaptı.