Oyuncu Cuba Gooding Jr., taciz suçlamasını kabul etti

Oyuncu Cuba Gooding Jr., 2018'de bir kadına tacizde bulunduğuna dair suçlamayı kabul etti.

Gooding, 2018 ve 2019'da New York'un Manhattan bölgesindeki gece kulüplerinde üç farklı kadına tacizde bulunmakla suçlanıyordu ancak bu suçlamalardan sadece birini kabul etti.

Oscar ödüllü aktöre suçlamalar ilk olarak üç sene önce yöneltilmiş ve Gooding 2019'un Temmuz ayında yine taciz suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Oyuncunun avukatları istenilen cezanın azaltılması veya davanın tamamıyla düşürülmesin istiyordu.

Gooding bu hafta yapılan duruşmada LAVO New York'ta bir garsonu rızasını almadan öptüğünü kabul etti.

Suçlu bulunmasına rağmen mahkeme heyetiyle yaptığı anlaşma nedeniyle Cuba Gooding JR, cezaevine girmeyecek. Fakat bunun karşılığında alkol kullanımı konusunda dikkatli olmak ve davranışlarını düzeltmek için altı ay boyunca danışmanlık alacak.