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Yaşam

Oyuncu Ceyda Düvenci'nin acı günü KIRKLARELİ (A.A)

03 Eylül 2011 21:23

-Oyuncu Ceyda Düvenci'nin acı günü KIRKLARELİ (A.A) - 03.09.2011 - Oyuncu Ceyda Düvenci'nin 84 yaşındaki anneannesi Fatma Özkan vefat ettiği Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde toprağa verildi. Edinilen bilgiye göre, Özkan, kalp yetmezliği nedeniyle Pınarhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde vefat etti. Özkan'ın cenazesi, Recep Kurtuluş Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi. Düvenci, göz yaşları içerisinde anneannesini son yolculuğuna uğurladı. Cenaze namazına Düvenci'nin görme engelli annesi Zümrüt ve babası İsmail Düvenci ile yakınları katıldı.

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