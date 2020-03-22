Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu: 10 yıl sonrası için hayalim hayatta olmak

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, "10 yıl sonrası için hayaliniz ne?" sorusuna "Hayatta olmak" yanıtını verdi.

Okuldan mezun olurken hayalinin Anadolu'da tiyatro açmak olduğunu söyleyen Üzümoğlu, "Ama ne maddi durumum ne kişisel koşullarım buna uygundu. Hâlâ aklımın bir köşesinde var; tiyatro araştırmaları yapabileceğim, hep beraber çocukluğumuza dönüp oyun oynayabileceğimiz bir yerleşke kurmak istiyorum." dedi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Üzümoğlu, "İşimi, mesleğime âşık olduğum için yapıyorum. Para kazanmak ve şöhret olmak belli faktörler doğrultusunda mesleğimin sonucu olabilir fakat para kazanmanın da şöhret olmanın da daha kolay yolları olduğunu sanıyorum." ifadesini kullandı.