Oyuncu Cahit Çağıran yaşamını yitirdi

Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu ve yönetmeni Cahit Çağıran hayatını kaybetti. Çağıran uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Çağıran'ın naaşı bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta tiyatro oyuncusu Cahir Çağıran'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bir mesaj yayımlayan Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncumuz ve Türk tiyatrosunun değerli ismi Cahit Çağıran'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli oyuncumuza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

Cahit Çağıran kimdir?

Cahit Çağıran, 16 Nisan 1960 yılında doğdu. Genç yaşta başladığı tiyatro oyunculuğu uzun yıllar devam ettiren Cahit Çağıran Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusuydu.