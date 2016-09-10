Oyuncu Çağdaş Onur Öztürk attan düştü

Kuzey Güney, Sakarya Fırat ve Kış Güneşi gibi dizilerde yer alan oyuncu Çağdaş Onur Öztürk yeni sezonda kadrosuna dahil olduğu dönem dizisi 'Diriliş Ertuğrul'daki rolü için aldığı binicilik eğitimi sırasında attan düştü.

Ünlü oyuncunun dün Şile yakınlarındaki bir binicilik tesisindeki çalışması sırasında atın mıcırlı alanda hızlanması sonucu düştüğü öğrenildi. Sert düşme sonrası Öztürk’ün elmacık kemiği, köprücük kemiği ve bileği kırıldı. Ümraniye Devlet Hastanesi’nin Acil Servisi’ne kaldırılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen oyuncu acılarını hissetmemesi için uyutuldu. Öztürk, eşinin verdiği imzalı izinle Maslak'ta özel bir hastaneye nakledilerek ameliyata alınacak.