Oyuncu Burak Sergen: Sırf muhalif olacağım diye hak da yememek gerekiyor

Sergen, Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'ın sorularına yanıt verdi.

-Sanat yaşamınızda kendinizi nerede görüyorsunuz?

Daha yolun başında görüyorum kendimi. Yapacak çok şey var. Sanatta ben oldum dediğiniz zaman gerilemeye başlarsınız. Sanatta trendleri ve yenilikleri takip etmek zorundasınız. Ben bu yeniliği yapmam diye bir şey yok. Ne teorik ne de pratik olarak geride kalmamak gerekiyor. Edirne'nin ardını da takip etmeliyiz. Ben yıllar önce Amerika'da Broadway'de 'Neyzen'i oynamıştım. Hatta o zaman ülkemizde ufacık bir haber olmuştu ama Amerika'da tam sayfa haber yapılmıştı. Bunu görünce de üzülmüştüm. Ben yurt dışında ülkemi temsil etmek için gitmiştim çünkü. Ülkemi de insanını da çok seviyorum. Ülkem insanının hep daha iyi olmasını istiyorum. Bu toprağın sanatçısıyım, tarihimizden, kültürümüzden ve gelenek-göreneklerimizden besleniyorum. Zaten böyle de olmalı. Teknoloji sanatta çok ileri bir noktaya gitti ama ülkeler sanat alanında yeniden özlerine dönmeye başladı, yani geriye gidiliyor. Geçmişteki klasiklerin günümüzdeki yansımasının peşine düştüler.

-Sanatçı muhalif mi olmalı sizce?

Genelde sanatçı muhaliftir çünkü muhalif kanaldan beslenirler. Ama bu muhaliflik bizim anladığımız muhaliflik değil. 'Her şeye karşı geliyorum, hiçbir kural tanımam, her şeyi eleştiririm çünkü ben sanatçıyım' demek değil. Ahlaki değerleri, geleneklerimizi, toplumsal değerleri göz ardı ederek muhaliflik yapılmaz. Yapan da zaten sanatçı değildir. Sanatçıyı rol-model alanlar da olduğu için yanlış mesajlar vermemek gerekiyor. Vicdanlı, ahlaklı, örfüne, adetine, geleneklerine bağlı sanatçılar rol model alınmalı derken işte bunu söylüyorum. Sanatçılar doğru mesaj vermeli. Her şeyi eleştirmek muhaliflik anlamına gelmez. Güzel yapılan işleri de takdir etmeliyiz. Bir söz var 'Yiğidi öldür ama hakkını yeme' diye. Yani sırf muhalif olacağım diye hak da yememek gerekiyor. Bakın sağlık sistemimiz gayet iyi. Bunu görmezden gelip, sadece eleştirmek olmaz."