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Oyuncu Burak Sergen, entübeden çıkarıldı

04 Mayıs 2021 12:21

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Burak Sergen'in entübeden çıkarıldığı bildirildi. Gelişmeyi duyuran Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, "En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor" dedi.

Koronavirüs'e yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in son durumuyla ilgili oğlu Cansın Sergen'den açıklama geldi.

Cansın Sergen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor" dedi.

Cansın Sergen de babasının ardından virüse yakalanmış ve hastalığı hafif atlatmıştı. (DHA)

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